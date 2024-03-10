Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,893.20
BTC/USDT
69,189.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni”nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Gündem

Van'da çığ nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Van'ın Başkale ilçesinde çığ nedeniyle kapanan Sualtı Mahallesi yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Zafer Tayfur  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Van'da çığ nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Van

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki mahallenin yolu, dün düşen çığ nedeniyle kapandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, yolda çalışma başlattı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede yürüttükleri zorlu çalışma sonucu yolu açtı.

Mahalle muhtarı Yakup Akkaya, mahallelerinin yüksek rakımlı bölgede bulunduğunu bu nedenle çok fazla kar yağdığını söyledi.

Çığ nedeniyle kapanan yolda ekiplerin çalışma yaptığını anlatan Akkaya, "İlçeye gelmek için yola çıktık ancak ilerlediğimizde çığ düştüğünü gördük. Çok şükür olumsuz bir durum yok. Köye dönerek ekiplere haber verdik. Bugün hava müsait olunca çalışmalar başlatıldı. Kar kalınlığı çığ yatağında 5 metreyi bulmuş durumda. İş makineleriyle yol açıldı. Ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazanda, dünyada en uzun ve kısa oruç arasındaki fark 4 saati geçmeyecek
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Başkentte STK'lar, Gazze'ye destek için ABD Büyükelçiliğine yürüdü

Benzer haberler

Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da çığ nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Kar esareti altındaki Bahçesaray'da yöre halkı ramazan için erzak depoladı

Van, Hakkari ve Bitlis'te 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Kadın sağlık çalışanları 8 Mart'ta da görev başında

Kadın sağlık çalışanları 8 Mart'ta da görev başında
Van'ın kadın acil tıp teknikerleri hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor

Van'ın kadın acil tıp teknikerleri hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet