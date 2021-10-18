Dolar
9.27
Euro
10.74
Altın
1,764.45
ETH/USDT
3,864.80
BTC/USDT
62,339.00
BIST 100
1,411.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Van'da bir haftada 231 kilo 906 gram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince bir haftada 231 kilo 906 gram eroin, 125,68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Necat Hazar   | 18.10.2021
Van'da bir haftada 231 kilo 906 gram eroin ele geçirildi

Van

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 231 kilo 906 gram eroin, 125,68 gram sentetik uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da nüfusun yüzde 66'dan fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı
Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Avustralya'da Kovid-19'dan entübe edilen Akgöl toplumu aşı olmaya çağırdı

Benzer haberler

Van'da bir haftada 231 kilo 906 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir haftada 231 kilo 906 gram eroin ele geçirildi

Aşiretlerden teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı

HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Bedensel engelli baba azmiyle çocuklarının "kahraman"ı oldu

Bedensel engelli baba azmiyle çocuklarının "kahraman"ı oldu
Van'da çökertilen İran ajan şebekesindeki 8 zanlı cezaevinde

Van'da çökertilen İran ajan şebekesindeki 8 zanlı cezaevinde
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı

Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı