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Van'da bir haftada 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Necat Hazar   | 14.02.2022
Van'da bir haftada 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 114 kilo 901 gram eroin, 16 kilo 44 gram sentetik uyuşturucu, 32,62 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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