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Gündem

Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Van'da saat 03.39'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cankut Taşdan  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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