Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'da saat 03.39'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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