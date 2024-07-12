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Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Van Gölü'nde saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8,85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
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