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Van Emniyeti yeni birimleriyle suçlularla mücadele ediyor

Van Emniyet Müdürlüğü yeni kurulan birimleriyle iki ayda 50'ye yakın kaçakçılık, uyuşturucu, hırsızlık, terör, istismar, göçmen kaçakçılığı ve asayiş olayına müdahale etti.

Necat Hazar, Özkan Bilgin  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Van Emniyeti yeni birimleriyle suçlularla mücadele ediyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Suç odaklarına karşı etkin mücadele eden Van Emniyet Müdürlüğü, bünyesinde kurulan yeni birimlerle suç ve suçlularla havada, karada ve suda mücadele yürütüyor.

Ekipler, iki ayda 50'ye yakın kaçakçılık, uyuşturucu, hırsızlık, terör, istismar, göçmen kaçakçılığı ve asayiş olayına müdahale ederek 250'e aşkın şüpheliye işlem yaptı.

Yeni kurulan motorize ekip, deniz polisi, atlı birlik gibi birimleriyle faaliyetlerini sürdüren emniyet teşkilatı, iki aylık operasyonlarda onlarca tarihi eser, silah, para, litrelerce akaryakıt, sahte pasaportlar, kilolarca uyuşturucu, çeşitli muhtelif malzeme, kaçak ve bandrolsüz sigara ve çalıntı motosikletler ele geçirdi.

Düzensiz göçle de etkin mücadele eden ekipler, kentte metruk yapılara düzenlediği operasyonlarda yakaladığı göçmenleri İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti. Göçmenlerin kullandığı tespit edilen metruk yapıları yıkan ekipler, göçmen kaçakçılığında kullanılan bazı araçlara da el koydu.

Son iki ayda gerçekleştiren operasyonlarda düzensiz göçmenleri barındıran 65 şüpheli, ekiplerce yakalandı.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri de yürüten ekipler, çocuklara yönelik bir çok etkinlik ve eğitim faaliyetleri düzenledi.

Van Gölü'nde boğulma tehlikesine karşı vatandaşları sürekli bilgilendiren ekipler, 7/24 kıyı kesiminin güvenliğini de sağlıyor.

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