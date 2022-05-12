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Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

Valiler Kararnamesi ile 9 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı.

Hamdi Çelikbaş   | 12.05.2022
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyonkarahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a, Mülkiye Müfettişi Tuncay Akkoyun ise Karaman'a vali oldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp Batman Valiliğine, Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır Valiliğine, Malatya Valisi Aydın Baruş Isparta Valiliğine, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Valiliğine, Batman Valisi Hulusi Şahin Malatya Valiliğine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Mersin Valiliğine, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Sivas Valiliğine, Sivas Valisi Salih Ayhan Şanlıurfa Valiliğine, Kırklareli Valisi Osman Bilgin Şırnak Valiliğine, Tokat Valisi Ozan Balcı ise Van Valiliğine atandı.

Kararnameyle vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

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