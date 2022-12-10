Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,264.80
BTC/USDT
17,149.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Muhittin Sandıkçı   | 10.12.2022
Üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi

Rize

Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yabancı silahlı kuvvetlere ait gemilerin Türk limanlarını ziyaretine ilişkin yönetmelikte değişiklik
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları lodos nedeniyle iptal edildi
Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı
Beşiktaş'taki terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi

Üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi

Üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusunun tedavisi devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet