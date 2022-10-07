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Usta oyuncu İsmail İncekara vefat etti

"Kurtlar Vadisi" ve "Kocan Kadar Konuş" gibi birçok film, dizi ve tiyatro eserinde canlandırdığı karakterlerle Türk izleyicisinin gönlünde yer edinen usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Hilal Uştuk   | 07.10.2022
Usta oyuncu İsmail İncekara vefat etti

Istanbul

Devlet tiyatrosunda da görev yapan sanatçı için yarın saat 11.00'de Üsküdar Tekel Sahne'de tören düzenlenecek. İncekara'nın cenazesi, Beykoz'daki İskender Paşa Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabında, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." paylaşımıyla sanatçının vefat haberini duyurdu.

Bursa'da 1950'de dünyaya gelen tiyatro ve dizi oyuncusu İncekara'nın çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Sanatçı, Kabataş Lisesinde yatılı okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başlayan sanatçı, İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.

2000-2001 sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanan sanatçı, tiyatroda aktörlüğün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

İncekara'nın rol aldığı bazı tiyatro oyunları şöyle:

"Hamlet", "Ve Hep Birlikte Soldan Çıkarlar", "Kod Adı Kongo", "Bir Şehnaz Oyun", "Tartüfe", "Otopark Cinayetleri", "Özel Hayatlar", "Karanlıkta Komedi", "Ayışığında Şamata", "Kadı", "IV. Murat", "Küçük Burjuvalar", "Kedi Oyunu", "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu", "Gardiyan", "Ballar Balını Buldum (Yunus Emre)", "Üç Kuruşluk Opera", "Yedi Kocalı Hürmüz", "Tohum Ve Toprak", "Oyunlarla Yaşayanlar", "Toprağı Bol Olsun", "Sahibinin Sesi", "Lisistrata", "Komedi Sanatı", "Kızılderililer", "Julius Caesar", "Şen Kadınlar", "İstanbul Efendisi", "İki Efendinin Uşağı", "Kül Kedisi", "Kösem Sultan", "Barış Gezegeni", "Kunduz Kürk", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Truva Savaşı Olmayacak", "Küçük Prens", "Yaralı Geyik", "Antigone", "Kurnaz Avukat", "Pof ile Paf".

İsmail İncekara, "Kocan Kadar Konuş: Diriliş", "Kocan Kadar Konuş", "Hiç Rıza", "Kirpi", "Zincirbozan", "Barda", "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Avrenos'un Müşterileri" adlı filmler ile "Kılıç Günü", "Yalancısın Sen", "Aynı Çatı Altında", "Aliye", "Kurtlar Vadisi", "Azad", "Hayat Bağları", "Deli Yürek", "Melek Apartmanı", "Kırık Hayatlar" ve "Duvardaki Kan" isimli dizilerde de oynadı.


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