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Usta oyuncu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor

İki gün önce hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde tören düzenlendi.

Aişe Hümeyra Bulovalı, Fatih Türkyılmaz   | 27.01.2022
Usta oyuncu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Belediyenin fuaye alanında gerçekleşen törene, sanatçıyı sevenlerin yanı sıra kültür sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in kendisi için çok özel bir isim olduğunu belirterek, "Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, ben de Sosyal Demokrat Halkçı Partinin Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordum. Kendisiyle çalışmaktan her zaman büyük bir onur duydum. Onunla çok kıymetli vakitler geçirdim. Özellikle 1994 seçimlerinde bir buçuk ay sabah 7.00'den gece 1.00'e kadar bütün Şişli'yi adım adım dolaştık." dedi.

"Onurlu, dimdik ve devrimci bir duruşu vardı"

Keskin, Fatma Girik'in rol aldığı filmlerle milyonların gönlünde taht kurduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bunu hayat görüşü ve kitleler önünde çizdiği toplumcu profili de besledi. Toplumsal mücadelelerde ve haksızlıklar karşısındaki tepkilerde de Fatma Girik ismi hep ön plana çıktı. Madenci yürüyüşlerinde yer aldı. Sendikalaşma süreçlerinde ezilmişlerin yanında kendini ve gücünü gösterdi. Metin Göktepe cinayetinin aydınlatılması sürecinde attığı kritik ve güçlü adımlar hala aklımızdadır. Onurlu, dimdik ve devrimci bir duruşu vardı. Bu duruşunu alelade bir vatandaş, dev bir sanatçı ve bir siyasetçi olarak yaşamının son anına kadar korudu."

Girik'in aynı zamanda toplumcu belediyecilik anlayışının gelişimi açısından çok önemli bir isim olduğunu altını çizen Keskin, "Kamu emekçilerinin sendikalaşma yasağına karşı, belediye emekçilerinin örgütlenme özgürlüğünü tanıyan tutumu, Türkiye için bir kırılma noktasıdır. Belediye başkanı olarak savunduğu görüşleri ve Şişli ilçesi özelindeki tutum ve uygulamaları, özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde çok kıymetli örnekler olarak karşınızda durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Muammer Keskin, Şişli'de bir kız yurdu ile bir kreşin Fatma Girik adıyla hizmet verdiğini aktararak, ismini sonsuza kadar Şişli'de yaşatacaklarını söyledi.

"Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Sanatçının kardeşi Günay Girik de çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim hepinize." diye konuştu.

Girik'in manevi kızı ve yeğeni Fatma Ahu Turanlı ise "Buraya geldiğiniz, ona iyi dileklerinizi, dualarınızı ilettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum, onun adına. Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda, Şişli Belediye Başkanıyken onu evde görmek çok zordu açıkçası. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp işçilerle yolları yıkamaya giderdi, çizmelerini ayağına takıp. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Keçeli, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da sanatçı ile ilgili konuşma yaptı.

Törende, sanatçıyla ilgili hazırlanan bir video gösterildi.

Usta sanatçı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda da bir tören düzenlenecek.

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