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Üsküdar'da metrobüs yolcu indiren metrobüse çarptı

Üsküdar'da, durakta yolcu indiren metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

Alptekin Soykan  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Üsküdar'da metrobüs yolcu indiren metrobüse çarptı

Istanbul

Söğütlüçeşme yönünde Acıbadem Durağı'nda yolcu indiren metrobüse aynı yönden gelen başka bir metrobüs çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

Metrobüs yolunda kaza yapan araçların çekilmesi sırasında trafik akışının tek yönlü sağlanması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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