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Üsküdar'da denizde kaybolan gencin annesi, oğlunun bulunmasını istiyor

Üsküdar Beylerbeyi sahilinde 4 Mayıs'ta fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Çağlar'ın annesi Neşe Özbey, arama çalışmalarının yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Elif Küçük   | 07.05.2022
Üsküdar'da denizde kaybolan gencin annesi, oğlunun bulunmasını istiyor

İstanbul

Anne Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü gece 05.30'da yaşanan olayda, oğlunun arkadaşlarıyla sahilde oturduğunu, fotoğraf çektirmek için duvarın üstüne çıktığı sırada denize düştüğünü söyledi.

Arkadaşlarının oğlunu kurtarmaya çalıştığını anlatan Özbey, "Gözlerinde lens vardı. Muhtemelen tuzlu su lensini çıkarttı, göremedi. Sopa uzatmışlar ama hiçbir şey görememiş. Akıntıya kapılmış gitmiş." dedi.

Neşe Özbey, arama çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Arama çalışmaları devam ediyor ama ben daha çok yoğunlaşmasını istiyorum. Kimin elinden ne geliyorsa bir şey yapalım çünkü benim çocuğum üç gündür yok. Bugün dördüncü gün olacak sabah 05.00'te. Ciğerim yanıyor, nefes alamıyorum. Ne olur bana birileri yardım etsin, çocuğumu bulalım artık, ölüsü, canlısı... Belki çok iyi yapılıyordur ama anne yüreği işte, bana az geliyor. Daha çok şeylerin yapılmasını istiyorum. Ben gidip arayamıyorum. Orman olsa çıkayım arayayım, her yere salayım akrabalarımı ama denizin içinde nereye koyayım insanları."

Oğlunun bulunması için yetkililere seslenen Özbey, "Bizim çok çevremiz yok, yardım edecek kimsemiz de yok. Eğer kim varsa büyük, başta, bize nasıl yardım edebiliyorlarsa etsinler lütfen." ifadelerini kullandı.

Olay

Erdem Çağlar, 4 Mayıs'ta iki arkadaşıyla Beylerbeyi sahiline gitmiş, fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek denize düşmüştü. Sudan çıkamayan Çağlar, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Çağlar'ı denizde arama çalışmaları başlatılmıştı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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