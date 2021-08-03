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Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ta yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. Ekin biçerken yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü gözaltına alındı.

Mehmet Çalık   | 03.08.2021
Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Sorkun köyü ile Aybey Mahallesi arasındaki Çokkozlar mevkisinde bulunan bir tarlada başladığı belirtilen yangın, ormanlık alana sıçradı.

Yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ile 4 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesine ait 5 yangın söndürme aracı, 2 su ikmal aracı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA müdahale etti. Çalışmalara jandarma ve köylülerde destek verdi.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 7 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının buğday tarlasında ekin biçme çalışmasında kullanılan biçerdöverden kaynaklandığı öne sürüldü. Biçerdöver operatörü M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Uşak'a bağlı Karacahisar köyü yakınlarında çıkan bir orman yangının da kontrol altına aldığı, yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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