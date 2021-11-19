Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.
Uşak
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Belediyesi itfaiyelerine bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.