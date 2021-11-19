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Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

Mehmet Çalık   | 19.11.2021
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Belediyesi itfaiyelerine bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

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