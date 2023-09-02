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Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu

Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Mustafa Güngör  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

Uşak

Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren yer yer dolu şeklinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kentin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

İtfaiye ekipleri, Otogar Kavşağı'ndaki alt geçitte biriken suyu tahliye çalışması başlattı.

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