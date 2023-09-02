Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu
Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Uşak
Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren yer yer dolu şeklinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Kentin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.
İtfaiye ekipleri, Otogar Kavşağı'ndaki alt geçitte biriken suyu tahliye çalışması başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.