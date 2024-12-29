Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor
Uşak'ta kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.
Uşak
Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde de etkisini sürdürüyor.
Kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.
Bazı kent sakinleri, şehir merkezindeki Atapark'ta kardan adam yapıp kar topu oynadı.
Karayolları, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlatıldı.
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