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Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Mehmet Çalık  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Kent merkezinde bağlı Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Uşak İtfaiyesi yangın söndürme araçları ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahale sürüyor.

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