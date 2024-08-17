Ümraniye'de park halindeki İETT otobüsü yandı
İstanbul Ümraniye'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde park halindeki 34 GG 2350 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.