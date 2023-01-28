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Uludağ'da kayak sezonu açıldı

Dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistlerinde sezon açılışı yapıldı.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın   | 28.01.2023
Uludağ'da kayak sezonu açıldı Fotoğraf: Sergen Sezgin / AA

Bursa

Kar kalınlığının yaklaşık 35 santimetreye ulaştığı bölgede hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler ve konaklayan tatilciler kayak yaptı.

Kar yağışının gelecek günlerde devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

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