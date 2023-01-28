Uludağ'da kayak sezonu açıldı
Dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistlerinde sezon açılışı yapıldı.
Bursa
Kar kalınlığının yaklaşık 35 santimetreye ulaştığı bölgede hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler ve konaklayan tatilciler kayak yaptı.
Kar yağışının gelecek günlerde devam etmesinin beklendiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.