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Ülke genelindeki camilerde yarın Gazze için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın yatsı namazında ülke genelindeki camilerde Gazze için dua edileceğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Ülke genelindeki camilerde yarın Gazze için dua edilecek

Ankara

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze için duaya duruyoruz. 5 Kasım Pazar yatsı namazında ülkemizin tüm camilerinde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edeceğiz. Biz de yapılacak dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde katılacağız. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak bu dualara katılmaya davet ediyorum."

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