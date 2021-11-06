Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katılıyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi binasının temel atma töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Ülke genelinde 'sahte alkol' operasyonu düzenlendi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "sahte alkol" operasyonunda 21 bin 922 iş yeri ile depoda denetleme yapıldığını, 19 bin 367 litre sahte alkollü içki ele geçirildiğini duyurdu.

Barış Gündoğan   | 06.11.2021
Ülke genelinde 'sahte alkol' operasyonu düzenlendi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde sahte içki sattığı ve bulundurduğu şüphesi bulunan iş yerleri ile depolarına yönelik eş zamanlı "Alkol Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

20 bin 278 personelden oluşan 6 bin 227 ekibin katıldığı operasyonda, 21 bin 922 iş yeri ile depo denetlenirken, 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı, 448 aranan kişi yakalandı, biri çocuk olmak üzere 6 kayıp şahıs da bulundu.

Uygulamada, 19 bin 367 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 bin 657 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 660 şişe içki aroması, 2 bin 731 boş alkollü içki şişesi, 204 bin etiket, 18 bin 257 sahte bandrol, 10 bin 440 paket kaçak sigara, 67 bin 507 adet doldurulmuş ve 110 bin boş makaron ile 4 bin 441 puro ele geçirildi.

Operasyonlarda, ayrıca 16 bin 959 cinsel içerikli ürün, 9,8 kilo esrar, 7 gram eroin, 249 adet ve 181 gram sentetik uyuşturucu, 33 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız tüfek, bir uzun namlulu silah ve bunlara ait 738 fişek ele geçirilirken, 10 yasa dışı alkollü içki imalathanesi de deşifre edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’da Kovid-19 vakaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
Avusturya'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar restoran, kuaför ve otellere giremeyecek
Türkiye'de 28 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ülke genelinde 'sahte alkol' operasyonu düzenlendi

Ülke genelinde 'sahte alkol' operasyonu düzenlendi

Terörün finansmanının önlemesi amacıyla 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu

76 ilde cep telefonu kaçakçılarına yönelik 'Sinyal' operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu
PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu

PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu
'Açık Kapı' projesinde başvuruların yüzde 99,76'sı çözüme kavuşturuldu

'Açık Kapı' projesinde başvuruların yüzde 99,76'sı çözüme kavuşturuldu