İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı.

Ülke genelinde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı.

Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yoğun denetimler gerçekleştirildi.

Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak şüpheli şahıslara yönelik GBT ve durum kontrolü yaptı.

İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği öğrenildi.

Söz konusu tedbirlerin, yurt genelinde yapılan risk analizi ve değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Öte yandan İstanbul'daki bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araçları kontrol ederek sürücüler ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolü yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı özel ekip oluşturdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırının ardından uzman personelden oluşan ekiplerin sahaya yönlendirildiği, saldırıdan etkilenen çocuklar ve aileleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin ailelere psikososyal destek sunmasının yanı sıra sosyal hizmet ihtiyaçlarını da tespit ettiği, gerekli yönlendirmelerin titizlikle yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık, son günlerde artış gösteren benzer saldırı olaylarına ilişkin de kapsamlı bir araştırma başlatıldığını duyurdu.

Bu kapsamda, olayların nedenleri, risk faktörleri ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik analizlerin yapılacağı kaydedildi.

Bakanlığın yürüttüğü Sosyal Risk Haritaları çalışmalarının bu süreçte önemli bir veri kaynağı olacağı belirtildi.

Bu kapsamda hane düzeyinde sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergelerin analiz edilmesiyle oluşturulan risk haritalarının, benzer olayların erken tespiti ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada, çocukların güvenliğinin her koşulda öncelik olduğu vurgulanarak, "Ailelerimizin yanında olmaya, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.