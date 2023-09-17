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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu TUSAŞ’ı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yerli ve milli mühendislik ürünlerimizle savunma sanayi alanında dünyada söz sahibi bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu TUSAŞ’ı ziyaret etti

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Türkiye’ye büyük hizmetler sunduğunu belirterek, "Yerli ve milli mühendislik ürünlerimizle savunma sanayi alanında dünyada söz sahibi bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

Gökbey helikopteri, Atak helikopteri, Hürjet, Hürkuş, ANKA ve Milli Muharip Uçak KAAN'ın yapım tesislerinde incelemelerde bulunan Uraloğlu, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den projeler hakkında bilgi aldı.

TUSAŞ Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Türk havacılık ve uzay sanayisinin uluslararası alanda önemli bir konuma geldiğini belirterek, "TUSAŞ, savunma sanayinde Türkiye’ye büyük hizmetler sunuyor. Yerli ve milli mühendislik ürünlerimizle savunma sanayi alanında dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere savunma sanayi alanında dışa bağımlı iken bugün tedarikçi bir ülke konumuna gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gördüğümüz projelerle bu başarı çok açık bir şekilde ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türk savunma sanayisinin önemli oyuncularından TUSAŞ'ın başarılarına ve gelecek projelerine olan destek ve ilginin devam edeceğini kaydetti.

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