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Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Adem Koç, Filiz Kınık Öz   | 24.12.2022
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

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