Dolar
18.82
Euro
20.33
Altın
1,865.28
ETH/USDT
1,655.30
BTC/USDT
23,350.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı

Tuzla'da düzenlenen operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Tansel Parlak   | 03.02.2023
Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı Fotoğraf: Tansel Parlak / AA

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla’da motor yağları üreten bir fabrikaya operasyon düzenledi.

Piyasadan toplanan atık yağların fabrikada işlemden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldüğü, ardından da piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Fabrikada yapılan araştırmada tanklarda 700 ton işlenmiş yakıt bulunduğunu tespit eden ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi.

Tutanak tutulan işletmeye, laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Emine Erdoğan'a Uluslararası Apiterapi Federasyonunca "Dr. Beck Ödülü" takdim edildi
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet'in yüzüncü yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova ile Sırbistan'ın barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz

Benzer haberler

Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı

Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet