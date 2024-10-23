TUSAŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.
Ankara
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.
Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2024
Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Gelişmelerden kamuoyu…
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan açıklama
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları kaydetti:
"Rabb'im bütün mühendislerimizi, araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi, tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle, kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki yaşanan bu saldırıda herhangi bir kaybımız bulunmasın. Tekrar tüm savunma sanayimize ve TUSAŞ'taki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi buradan sunuyorum."
Savunma sanayisi temsilcileri TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti
Olay sırasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu.
Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Asılsız iddialara itibar edilmemeli"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.