Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz'ün yeni görevine başladığı bildirildi.
İdlib
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yarbay Göz'ün büyükelçiliğin askeri ataşesi olarak göreve başladığı belirtildi.
Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz Şam’daki görevine başlamıştır. Kardeş Suriye ile askeri alandaki işbirliğimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor. pic.twitter.com/4xJ0m7kwgi— Türkiye in Syria (@TC_Sam_BE) March 4, 2025
Paylaşımda, "Kardeş Suriye ile askeri alandaki işbirliğimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.