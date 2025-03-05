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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz'ün yeni görevine başladığı bildirildi.

Ahmet Karaahmet  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı

İdlib

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yarbay Göz'ün büyükelçiliğin askeri ataşesi olarak göreve başladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kardeş Suriye ile askeri alandaki işbirliğimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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