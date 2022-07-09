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Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı

Azerbaycan'da, Türk hayır kurumlarınca kurban kesilerek eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Ruslan Rehimov   | 09.07.2022
Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı

Bakü

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) düzenli yapılan yardım faaliyetleri bu yıl da devam ettirilerek Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtılıyor.

Veteriner hekimler ve din adamlarının denetimi altında kesimleri gerçekleştirilen hayvanların eti, titiz şekilde parçalandıktan sonra 3'er kiloluk paketlere konuldu ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazır hale getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Azerbaycan Bakü Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl Bakü, Aran ve Şeki olmakla üzere üç bölgede 1190 hisse kurban eti dağıtacaklarını bildirdi.

Yavuzyılmaz, kurban etlerini öncelikle ihtiyaç sahiplerine, dar gelirlilere, şehit yakınları ve gazilere ulaştıracaklarını kaydetti.

Dağıtımlarını "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla gerçekleştirdiklerini belirten Yavuzyılmaz, "Azerbaycan'la iki devlet tek milletiz. Bu hizmeti yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban dağıtımının yanı sıra şehit ailelerini ziyaret edeceğiz. Çocuklara bayramlık hediyelerimiz olacak, büyüklere kitap hediyelerimiz olacak. Türkiye'den kardeşlerine hediye gönderen bağışçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah kurbanlarını makbul eylesin."

TDV'nin yanı sıra Türk Ocakları ile Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu da Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde kurban eti dağıttı.

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