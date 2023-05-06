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Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi

Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı, İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programına eskortluk ederek hizmete başladı.

Alper Korkmaz  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi

İstanbul

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Rize Dernekler Federasyonunun Beyoğlu'nda düzenlediği programa katıldı.

Burada konvoya eskortluk eden Togg marka polis aracının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi kullandığı araç olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetine verdiği öğrenildi.

Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı olan "34 A 1453" plakalı araçla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, "Yerli ve Milli Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı" ifadelerini kullandı.

Soylu, paylaşımında söz konusu aracın fotoğraflarına da yer verdi.

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