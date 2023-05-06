Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı, İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programına eskortluk ederek hizmete başladı.
İstanbul
İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Rize Dernekler Federasyonunun Beyoğlu'nda düzenlediği programa katıldı.
Burada konvoya eskortluk eden Togg marka polis aracının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi kullandığı araç olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetine verdiği öğrenildi.
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı olan "34 A 1453" plakalı araçla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, "Yerli ve Milli Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı" ifadelerini kullandı.
Yerli ve Millî Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı 🇹🇷 pic.twitter.com/llpeWJmhZ2— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 6, 2023
Soylu, paylaşımında söz konusu aracın fotoğraflarına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.