Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'ı, partisinin Kahramankazan İlçe Başkanlığını, esnafı ve belediyeyi ziyaret edecek. Özel, Aksaray'da Hükümet Meydanı'nda düzenlenecek Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nde halka hitap edecek.
(Ankara/09.00/10.45/11.00/12.00/Aksaray/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya Atatürk Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyecek, basın açıklaması yapacak.
(Hatay/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığına ve belediyeye ziyarette bulunacak, su deposu incelemesi yapacak, SÜTAŞ Tesisi'ne gidecek.
(Bingöl/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Finansal Kapanış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, RAMS Park'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TSYD Ankara Kupası müsabakası, Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında Aktepe Stadı'nda oynanacak.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.