Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kale Seramik 68'inci Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı Programı'na katılacak.
(Çanakkale/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), altıncı gün etkinlikleriyle sona erecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İngiltere ile İspanya karşılaşacak.
(Basel/19.00) (Fotoğraflı)
2- Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde final etabı, Polonya'da üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.
(Lodz/17.00/21.00) (Fotoğraflı)
3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on üçüncü ayağı Belçika Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Stavelot/16.00) (Fotoğraflı)
4- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağı, superpole ve ikinci yarışla sona erecek.
(Balatonfökajar/12.00/15.00) (Fotoğraflı)
5- Milli motosikletçi Can Öncü'nün yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağı, ikinci yarışla tamamlanacak.
(Balatonfökajar/16.15) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.