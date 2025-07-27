Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,772.60
BTC/USDT
118,147.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait 'Hanzala' gemisi, Aşdod Limanı’na getirilecek
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kale Seramik 68'inci Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı Programı'na katılacak.

(Çanakkale/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), altıncı gün etkinlikleriyle sona erecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İngiltere ile İspanya karşılaşacak.

(Basel/19.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde final etabı, Polonya'da üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.

(Lodz/17.00/21.00) (Fotoğraflı)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on üçüncü ayağı Belçika Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Stavelot/16.00) (Fotoğraflı)

4- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağı, superpole ve ikinci yarışla sona erecek.

(Balatonfökajar/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

5- Milli motosikletçi Can Öncü'nün yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağı, ikinci yarışla tamamlanacak.

(Balatonfökajar/16.15) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Petrolleri'nin Kato Dağı'nda petrol arama çalışması devam ediyor
Bulgaristan'daki orman yangınının koku ve dumanı 50 kilometre uzaklıktaki Edirne'ye ulaştı
AFAD'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Bursa, Uşak ve Mersin'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor
AK Parti heyeti Gürsu ve Kestel arasındaki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet