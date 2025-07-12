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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Malatya/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çakmakköy'de çiftçi buluşmasına katılacak, Uzunköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, şehit aileleri derneği ile Lozan Anıtı ziyareti sonrasında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na iştirak edecek.

(Edirne/10.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Apeldoorn/20.00) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Ümraniye Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki 7. ayağında, superpool ve ilk yarış yapılacak.

(Derby/13.00/16.00) (Fotoğraflı)

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