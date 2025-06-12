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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı, TÜRKPA 14. Genel Kurul Toplantısı ve ortak basın toplantısına katılacak.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türk Dünyası İstişare Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BTM TEKMER açılışına ve İstanbul Ticaret Odası haziran ayı olağan toplantısına katılacak.

(İstanbul/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı'na katılacak ve MHP İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Mersin/10.00/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı inşaat maliyet ile sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisindeki insan hakları aktivistlerinin durumuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Voleybol Federasyonu ile Gratis arasındaki sponsorluk anlaşmasının lansmanı, federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Takımı oyuncularının katılımıyla Esma Sultan Yalısı'nda yapılacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 2025 Down Sendrom Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Burhan Felek Spor Kompleksi içindeki Kubbe Cimnastik Salonu'nda başlayacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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