Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı, TÜRKPA 14. Genel Kurul Toplantısı ve ortak basın toplantısına katılacak.
(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türk Dünyası İstişare Toplantısı"na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BTM TEKMER açılışına ve İstanbul Ticaret Odası haziran ayı olağan toplantısına katılacak.
(İstanbul/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı'na katılacak ve MHP İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Mersin/10.00/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı inşaat maliyet ile sanayi üretim endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisindeki insan hakları aktivistlerinin durumuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Voleybol Federasyonu ile Gratis arasındaki sponsorluk anlaşmasının lansmanı, federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Takımı oyuncularının katılımıyla Esma Sultan Yalısı'nda yapılacak.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- 2025 Down Sendrom Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Burhan Felek Spor Kompleksi içindeki Kubbe Cimnastik Salonu'nda başlayacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.