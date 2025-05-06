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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10. Anadolu Medya Ödülleri programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 10. Anadolu Medya Ödülleri programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda "Üç Fidan Anma Programı"na katılacak, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(Ankara/10.00/TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa OSB lojman tanıtımı ve temel atma törenine katılacak.

(Manisa/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'nun tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da Federal Meclis 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden 2,5 ay sonra yeni başbakanı seçecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- THY Avrupa Ligi play-off beşinci ve son maçlarında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

(Atina/21.45) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Fenerbahçe Beko-Karşıyaka müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Çayırova Belediyespor, Esenler Erokspor'u konuk edecek.

(Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalya'nın Inter takımı, İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

(Milano/22.00) (Fotoğraflı)

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