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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “4. Tarım ve Orman Şurası”nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuşuyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da “Uluslararası İnsan, Yalnızlık ve Din Sempozyumu”nda konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek, Başbakan Adilbek Kasımaliyev ile görüşecek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ziyarette bulunacak ve Türk iş insanlarını kabul edecek.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın moderatörlüğünde, parti genel merkezinde "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan" başlığında "Bir Dik Duruşun Hikayesi" temalı panel düzenlenecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın Barcelona ile İsviçre'de oynayacağı UEFA Gençlik Ligi final maçını izleyecek.

(Nyon/19.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol Süper Lig'in 33. haftası, Göztepe-RAMS Başakşehir müsabakasıyla sona erecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

3- 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, ikinci gününde 167,4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabıyla devam edilecek.

(Antalya) (Fotoğraflı)

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