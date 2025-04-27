Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret edecek.
(İstanbul/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afet Sağlık Grubu Deprem Tatbikatı'na katılacak.
(İstanbul/15.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı köyünde tohum takas şenliğine iştirak edecek.
(Ordu/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ı ziyaret edecek.
(Doha)
2- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara)
3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Muhammet Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Koyuncu Camisi, Üniversite Genç Ofis ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu açılışlarına katılacak.
(Mersin/10.00-13.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabıyla başlayacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startını verecek.
(Antalya/10.20)
2- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasına TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor, Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/Trabzon/16.00/Kayseri/İstanbul/19.00)
3- Trendyol 1. Lig'de 36. hafta müsabakaları yapılacak; Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor-Geosis Boluspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Adanaspor-Gençlerbirliği, Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor, Sakaryaspor-Erzurumspor FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK ve MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK karşılaşmaları oynanacak.
(İstanbul/16.00/16.00/16.00/Kocaeli/Malatya/Adana/Balıkesir/Sakarya/Şanlıurfa/Ankara/16.00)
4- Nesine 2. Lig gruplarında 33. hafta maçları tamamlanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta maçları oynanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ-Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor-Bursaspor Yörsan ve Galatasaray-Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.
(Bursa/15.30/Yalova/18.00/İstanbul/20.30)
7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı ikinci maçında Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.
(İzmir/16.00)
8- Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu koşulacak.
(İstanbul/08.00)
9- Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları, Zeytinburnu Buz Adası'nda tamamlanacak; organizasyonun beşinci ve son maç gününde Lüksemburg-Bosna Hersek, Türkmenistan-Güney Afrika ve Türkiye-Kırgızistan müsabakaları oynanacak.
(İstanbul/13.00/16.30/20.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.