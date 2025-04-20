Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'i ziyaret edecek, ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı yapılacak.
(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına RAMS Başakşehir-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/19.00/Rize/16.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor ve Esenler Erokspor-Kocaelispor müsabakalarıyla sürecek.
(Ankara/13.30/19.00/Malatya/13.30/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 32. hafta maçları oynanacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta müsabakaları oynanacak. (Fotoğraflı)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına Mersinspor-Semt 77 Yalovaspor ve Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek.
(Mersin/13.00/İzmir/15.30) (Fotoğraflı)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
9- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)
10- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü ve son maçında Altekma, ON Hotels Alanya Belediyespor'u konuk edecek.
(İzmir/14.00) (Fotoğraflı)
11- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8'incilik serisi üçüncü ve son maçında Halkbank, Spor Toto'yu ağırlayacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)
12- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı ilk maçında Ortahisar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaşacak.
(Trabzon/17.00) (Fotoğraflı)
13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu beşinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Cidde/20.00) (Fotoğraflı)
14- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen "7. Etnospor Forumu" Rusya'da tamamlanacak.
(St.Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
15- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe İstanbul Jet'i Başakşehir Spor Kompleksi'nde konuk edecek.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.