Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek KADEM 5. Olağan Genel Kuruluna katılacak, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışını yapacak.
(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında konuk meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
(Yozgat/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya gelecek, AK Parti Yerel Yönetimler vizyonuna dair değerlendirmede bulunacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genç MÜSİAD 16. Olağan Genel Kuruluna katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen fındık bahçesini ziyaret edecek, kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını inceleyecek, TAGEM Fındık Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulunacak ve samuray arısı üretimini inceleyecek; Ordu'da fındık bahçesinde inceleme yapacak, valiliğe, belediye başkanlığına, MHP ve AK Parti il başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirecek.
(Giresun/11.00-13.30/Ordu/15.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatyalı İş İnsanları Derneğinin geleneksel aylık toplantısına ve Genç MÜSİAD 16. Olağan Genel Kuruluna katılacak.
(İstanbul/09.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu Açılış Töreni"nde yer alacak, valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığına ve esnafa ziyaret gerçekleştirecek.
(Siirt/11.00-15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına Kasımpaşa-Net Global Sivasspor, Adana Demirspor-Trabzonspor ve Göztepe-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/Adana/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla sürecek.
(Erzurum/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/Diyarbakır/19.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına Bursaspor Yörsan-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Manisa Basket Divissa-Karşıyaka ve Darüşşafaka Lassa-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Bursa/15.30/Manisa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 şampiyonluk etabı ilk maçları oynanacak; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı ve Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor müsabakaları yapılacak.
(Bursa/13.30/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.
(Giresun/17.00) (Fotoğraflı)
6- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen "7. Etnospor Forumu", Rusya'da başlayacak.
(St.Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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