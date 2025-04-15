Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği Tanıtım ve İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde "Risaletü'n - Nushiyye ve Divan Eseri Lansmanı"na katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Çekya'nın ERA Nymburk takımını ağırlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
2- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabının üçüncü ve son maçında Zeren Spor ile Türk Hava Yolları, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlayacak. Borussia Dortmund-Barcelona ve Aston Villa-PSG karşılaşmaları yapılacak.
(Dortmund/Birmingham/22.00) (Fotoğraflı)
4- THY Avrupa Ligi play-in etabında, Bayern Münih-Kızılyıldız ve Real Madrid-Paris Basketbol maçları oynanacak.
(Münih/21.30/Madrid/22.00) (Fotoğraflı)
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