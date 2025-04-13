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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Samsun/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avaz Araştırma ve Strateji Merkezince düzenlenecek "Son Başbuğ Alparslan Türkeş" konulu panele iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- 4. Antalya Diplomasi Forumu, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla üçüncü gününde gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına Bellona Kayserispor-Kasımpaşa, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor, Trabzonspor-Çaykur Rizespor ve Net Global Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/Gaziantep/16.00/Trabzon/Sivas/19.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 34. haftası, Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor ve Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK karşılaşmalarıyla sürecek.

(Sakarya/13.30/İstanbul/16.00/Ankara/Çorum/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 31. hafta maçları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 28. hafta müsabakaları oynanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları yapılacak.

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonu, İspanya'da üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.

- ÇİMSA ÇBK Mersin, finalde Çekya'nın ZVVZ USK Prag, Fenerbahçe Opet ise üçüncülük mücadelesinde İspanya'nın Valencia takımıyla karşılaşacak.

(Zaragoza/18.00/21.00) (Fotoğraflı)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Basket Divissa, Karşıyaka-Aliağa Petkimspor ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko müsabakalarıyla devam edilecek.

(Denizli/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana ve Ziraat Bankkart-Arkas Spor ilk maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları ile Zerenspor karşılaşacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

10- 2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur rövanş maçında Türkiye, Avusturya'yı konuk edecek.

(Amasya/19.00) (Fotoğraflı)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu dördüncü ayağı Bahreyn Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Sakhir/18.00) (Fotoğraflı)

12- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki üçüncü ayağı, superpole ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Assen/12.00/15.00)

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