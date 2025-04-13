Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
(Samsun/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avaz Araştırma ve Strateji Merkezince düzenlenecek "Son Başbuğ Alparslan Türkeş" konulu panele iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- 4. Antalya Diplomasi Forumu, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla üçüncü gününde gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına Bellona Kayserispor-Kasımpaşa, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor, Trabzonspor-Çaykur Rizespor ve Net Global Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.
(Kayseri/Gaziantep/16.00/Trabzon/Sivas/19.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 34. haftası, Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor ve Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK karşılaşmalarıyla sürecek.
(Sakarya/13.30/İstanbul/16.00/Ankara/Çorum/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 31. hafta maçları tamamlanacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 28. hafta müsabakaları oynanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları yapılacak.
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonu, İspanya'da üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.
- ÇİMSA ÇBK Mersin, finalde Çekya'nın ZVVZ USK Prag, Fenerbahçe Opet ise üçüncülük mücadelesinde İspanya'nın Valencia takımıyla karşılaşacak.
(Zaragoza/18.00/21.00) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Basket Divissa, Karşıyaka-Aliağa Petkimspor ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko müsabakalarıyla devam edilecek.
(Denizli/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
8- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana ve Ziraat Bankkart-Arkas Spor ilk maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)
9- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları ile Zerenspor karşılaşacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
10- 2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur rövanş maçında Türkiye, Avusturya'yı konuk edecek.
(Amasya/19.00) (Fotoğraflı)
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu dördüncü ayağı Bahreyn Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Sakhir/18.00) (Fotoğraflı)
12- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki üçüncü ayağı, superpole ve ikinci yarışla tamamlanacak.
(Assen/12.00/15.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.