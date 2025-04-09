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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediyesinin önünde düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunu ziyaret edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu bazı isimleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyareti sonrası açıklama yapacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/09.30/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi Ekonomi, Altyapı ve Enerji Genel Komitesi Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türk-Alman Medya Forumu" programına katılacak.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinde Ziraat Bankkart ile Polonya temsilcisi Asseco Resovia arasında oynanacak rövanş maçını izleyecek.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftasına Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü ve Geosis Boluspor-Sakaryaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/14.00/İstanbul/17.00/20.00/Çorum/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Çekya'nın ERA Nymburk takımına konuk olacak.

(Prag/19.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonu, İspanya'da başlayacak. Organizasyonun ilk günü çeyrek finalde Beretta Famila Schio (İtalya)-ZVVZ USK Prag (Çekya) ve ÇİMSA ÇBK Mersin-Tango Bourges Basket (Fransa) müsabakaları oynanacak.

(Zaragoza/18.30/21.30) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı başlayacak. Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/16.00) (Fotoğraflı)

7- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Slovakya'da devam edilecek.

(Bratislava) (Fotoğraflı)

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlanacak. PSG-Aston Villa ve Barcelona-Borussia Dortmund müsabakaları oynanacak.

(Paris/Barcelona/22.00) (Fotoğraflı)

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