Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı görüşecek.
(Ankara/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Oturumu'na katılacak, 2025-2026 eylem planlarının onaylanması, Ortak Bakanlar Deklarasyonu ve mutabakat zaptlarının imzalanmasının ardından basın toplantısında konuşacak.
(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na katılacak.
(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katılacak.
(Konya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Slovenya'yı konuk edecek.
(Sivas/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor ve Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler müsabakalarıyla başlayacak.
(Ankara/14.00/Iğdır/17.00/Manisa/20.00) (Fotoğraflı)
3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyesporu ağırlayacak.
(Aksaray/18.00) (Fotoğraflı)
4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçları oynanacak. Altekma-Spor Toto ve ON Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank müsabakaları yapılacak.
(İzmir/14.30/Antalya/17.00) (Fotoğraflı)
5- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Slovakya'da devam edilecek.
(Bratislava) (Fotoğraflı)
6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları başlayacak. Arsenal-Real Madrid ve Bayern Münih-Inter müsabakaları oynanacak.
(Londra/Münih/22.00) (Fotoğraflı)
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