Dolar
38.01
Euro
41.75
Altın
3,008.24
ETH/USDT
1,575.10
BTC/USDT
79,432.00
BIST 100
9,407.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Astana’da “Türk Devletleri Teşkilatı 5. Sağlık Bakanları Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ⁠Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı görüşecek.

(Ankara/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Oturumu'na katılacak, 2025-2026 eylem planlarının onaylanması, Ortak Bakanlar Deklarasyonu ve mutabakat zaptlarının imzalanmasının ardından basın toplantısında konuşacak.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na katılacak.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Konya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Slovenya'yı konuk edecek.

(Sivas/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor ve Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Iğdır/17.00/Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyesporu ağırlayacak.

(Aksaray/18.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçları oynanacak. Altekma-Spor Toto ve ON Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank müsabakaları yapılacak.

(İzmir/14.30/Antalya/17.00) (Fotoğraflı)

5- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Slovakya'da devam edilecek.

(Bratislava) (Fotoğraflı)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları başlayacak. Arsenal-Real Madrid ve Bayern Münih-Inter müsabakaları oynanacak.

(Londra/Münih/22.00) (Fotoğraflı)



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü mesajı
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı
Ankara'da elektrik direğindeki patlama anları kamerada
Bakan Fidan: Irak'tan beklentimiz, DEAŞ'la nasıl mücadele ettiyse, PKK'yla da aynı mücadelenin verilmesi

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet