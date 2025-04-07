Dolar
38.01
Euro
41.91
Altın
3,023.60
ETH/USDT
1,520.00
BTC/USDT
76,235.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kişisel Veriler ve Hukuki Güncellemeler 2025 Perspektifi - Kişisel Verileri Koruma Günü" programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'nin açılış törenine, Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi 2. Dönem ile Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 1. Dönem Ortak Komitesi toplantılarına katılacak, iş insanlarıyla bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.

(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılacağı üçlü zirve düzenlenecek.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Göztepe-Gaziantep FK ve Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarıyla sona erecek.

(İzmir/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Anadolu Efes-TOFAŞ maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftası, Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)

4- Avrupa Güreş Şampiyonası, Slovakya'da başlayacak.

(Bratislava) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Kaan Ketenci hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet