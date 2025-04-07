Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kişisel Veriler ve Hukuki Güncellemeler 2025 Perspektifi - Kişisel Verileri Koruma Günü" programına katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'nin açılış törenine, Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi 2. Dönem ile Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 1. Dönem Ortak Komitesi toplantılarına katılacak, iş insanlarıyla bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.
(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılacağı üçlü zirve düzenlenecek.
(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Göztepe-Gaziantep FK ve Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarıyla sona erecek.
(İzmir/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Anadolu Efes-TOFAŞ maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftası, Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)
4- Avrupa Güreş Şampiyonası, Slovakya'da başlayacak.
(Bratislava) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.