Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında basın toplantısı yapacak, ardından bayramlaşma törenine katılacak.
(İstanbul/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftası, ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü ve Kocaelispor-Sakaryaspor maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/17.00/Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Türk Telekom-Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı konuk edecek.
(Mersin/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.