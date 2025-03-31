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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında basın toplantısı yapacak, ardından bayramlaşma törenine katılacak.

(İstanbul/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftası, ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü ve Kocaelispor-Sakaryaspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/17.00/Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Türk Telekom-Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

(Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

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