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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/18.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenecek Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi'ne katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftar programında buluşacak.

(TBMM/14.00/18.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal demokrat liderler, devlet başkanları, başbakanlar, başbakan yardımcılarının yer alacağı Avrupa Birliği Konseyine hazırlık toplantısına katılacak, partisinin Belçika Birliği'ni ziyaret edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir otelde düzenlenecek "HAK-İŞ 14. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iftar programına iştirak edecek.

(Malatya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde "Kadının Statüsünün Güçlendirilmesi" paneline katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/16.15)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Kadın" bültenini duyuracak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman​​​​​​​ ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-⁠ ⁠İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca ATO Congresium'da düzenlenecek "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı"na katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığınca düzenlenecek "Kampüs İftarları" programında yer alacak ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile Rangers arasındaki karşılaşmayı takip edecek.

(İstanbul/18.30/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, Erzurumspor FK-Siltaş Yapı Pendikspor, MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor ve Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/16.00/İstanbul/16.00/20.30) (Fotoğraflı)

4- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan merkezinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Milano/22.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Trabzon/17.00) (Fotoğraflı)

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