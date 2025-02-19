Dolar
36.30
Euro
37.95
Altın
2,934.25
ETH/USDT
2,702.00
BTC/USDT
95,653.00
BIST 100
9,950.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneline katılıyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da "Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programında konuşuyor
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'da vatandaş dernekleri ile toplantı yapacak.

(Nagoya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis Üyeleri ile buluşacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretler gerçekleştirdikten sonra partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/09.30/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneline katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht müsabakası öncesi maçın oynanacağı Lotto Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Anderlecht, son antrenmanını tesislerinde gerçekleştirecek, ev sahibi ekibin teknik direktörü Roel Clement ile bir oyuncusu Lotto Park'ta basın toplantısı yapacak.

(Brüksel/13.00/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son antrenmanına burada çıkacak.

(İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ile bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, Hollanda ekibi son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/21.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçlarında Çimsa ÇBK Mersin, İspanya'nın Valencia Basket; Fenerbahçe Opet ise İtalya'nın Beretta Famila takımına konuk olacak.

(Valensiya/Schio/21.15)

7- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Marketlerdeki ürün fiyatlarının karşılaştırılabildiği siteyi bir haftada 1,8 milyon kişi ziyaret etti
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet