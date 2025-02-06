Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle anma programları düzenlenecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katılacak.
(Adıyaman/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı Belediyesini ziyaret edecek, Kahramanmaraş'ta Kullar Deprem Şehitliği ile Nurhak ve Ekinözü belediyelerine ziyarette bulunacak, Elbistan'da anma ve mevlit programına katılacak, Pazarcık Belediyesi ile partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret edip, depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle buluşacak.
(Adıyaman/09.00/Kahramanmaraş/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nurdağı ve İslahiye'deki köy konutlarında hane ziyareti gerçekleştirecek, kabir ziyaretinde bulunacak, TOKİ Binaları Anı Alanı'nı gezecek, depremde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programına katılacak.
(Gaziantep/10.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, basın açıklaması yapacak, TOKİ anahtar teslim törenine iştirak edecek.
(Kahramanmaraş/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerini anma programlarına katılacak.
(Hatay/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis’te basın toplantısına katılacak, depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşların kabirlerini ve ailelerini ziyaret edecek, Kayabaş Camisi’ndeki anma programı ile Gençlik Buluşması’na iştirak edecek, Resul TOKİ Konutları ile Valiliği ziyaret edecek.
(Kilis/10.00/11.30/12.00/12.50/14.30/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremde yaşamını yitirenlerin kabirlerini ziyaret edecek, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinin ardından TOKİ konutları anahtar teslim töreni ile 6 Şubat Depremi Anma Programı'na katılacak. Ersoy, Bakanlığınca tamamlanan ve devam eden projeleri inceleyecek, Elazığ Valiliğine ziyarette bulunacak.
(Malatya/11.00/12.00/13.00/14.30/16.00/Elazığ/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan Mahallesi'nde basın açıklaması yapacak ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni'ne iştirak edecek.
(Kahramanmaraş/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, depremde yaşamını yitirenler için düzenlenecek anma programına katılacak.
(Hatay/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Yankı Bağcıoğlu, partilerinin İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak.
(Gaziantep/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'e ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki beşinci maçında İzlanda'yı konuk edecek.
(İzmit/19.00) (Fotoğraflı)
2- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları tamamlanacak. Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa, Boluspor-Galatasaray, Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Göztepe-Gaziantep FK müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/13.00/Bolu/16.00/Antalya/18.30/İzmir/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Panathinaikos Aktor takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.30/Atina/22.15) (Fotoğraflı)
4- 45. Trabzon Yarı Maratonu'nun basın toplantısı, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Khlaeej'i konuk edecek.
(Riyad/18.20) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.