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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/12.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Konferans Salonu'nda 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda sunum yapacak.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları RES 2024 Yarışmalarını düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın BAXI Manresa takımına konuk olacak.

(Manresa/22.45)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur altıncı ve son maçlarında, E Grubu'nda ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Mersin/19.00/Valencia/21.15) (Fotoğraflı)

4- Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarına İstanbul'da devam edilecek. Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, ikinci maçında Tayvan'la karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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