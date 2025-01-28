Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul edecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/12.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Konferans Salonu'nda 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda sunum yapacak.
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- MHP ve DEM Parti TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/14.00/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları RES 2024 Yarışmalarını düzenleyecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.
(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını ağırlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
2- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın BAXI Manresa takımına konuk olacak.
(Manresa/22.45)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur altıncı ve son maçlarında, E Grubu'nda ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Mersin/19.00/Valencia/21.15) (Fotoğraflı)
4- Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarına İstanbul'da devam edilecek. Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, ikinci maçında Tayvan'la karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.