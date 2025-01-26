Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak.
(Çankırı/14.00/16.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Muğla 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.
(Muğla/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
(Sakarya/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarda bulunacak.
(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mustafa Çınar Kur'an Kursu'nun açılışına katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, Tepebaşı Kur'an Kursu açılışı ile Uzun Mehmet Camisi'ndeki Miraç Kandili Programı'na iştirak edecek.
(Zonguldak/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftasına Çaykur Rizespor-Adana Demirspor, Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor, Onvo Antalyaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/13.30/Muğla/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakalarıyla sürecek.
(Balıkesir/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 19. hafta karşılaşmaları sona erecek.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 17. hafta müsabakaları tamamlanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasına Mersinspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray-Türk Telekom ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.
(Mersin/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, Bodrum Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor ve Beşiktaş-Danilos Pizza maçlarıyla sona erecek.
(Kayseri/15.00/Muğla/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-VakıfBank, Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit, Zerenspor-Aras Kargo ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/13.00/14.00/17.00/Ankara/Aydın/15.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası, Anadolu Üniversitesi-Armada Praxis Yalıkavak ve Görele Belediyespor-Adasokağı karşılaşmalarıyla sona erecek.
(Eskişehir/15.00/Giresun/19.30) (Fotoğraflı)
10- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, İtalyan Jannik Sinner ile Alman raket Alexander Zverev arasında oynanacak tek erkekler finaliyle tamamlanacak.
(Melbourne/11.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.