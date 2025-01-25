Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van ve Eskişehir 8. olağan il kongrelerine katılacak.
(Van/13.00/Eskişehir/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde yer alacak.
(Çorum/11.00/12.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Tekirdağ/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Çanakkale/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tarsus Kent Konseyi, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları ile Erdemli Tırtar Mahallesi Limon Bahçesi, Mersin Akbelen Şehit Mezarlığı ziyaretlerinde bulunacak, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.
(Mersin/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belediyeye ve Valiliğe ziyarette bulunacak, Elazığ-Harput İl Yolu Açılış Töreni'ne ve AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Elazığ/10.00-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftasına Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor, Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Boluspor-Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler ve Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla sürecek.
(Bolu/Malatya/13.30/İstanbul/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig'in 19. haftası, gruplarda oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 17. hafta, 6 müsabakayla başlayacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Darüşşafaka Lassa-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Fibabanka-TOFAŞ, Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor Yörsan-Manisa Basket maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/20.30/İzmir/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Emlak Konut-Fenerbahçe Opet ve Nesibe Aydın-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/15.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru maçıyla başlayacak.
(Bursa/15.00) (Fotoğraflı)
8- SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftası, Fenerbahçe Medicana-Spor Toto, İstanbul Gençlikspor-ON Hotels Alanya Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor-Altekma, Arkas Spor-Ziraat Bankkart ve Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/14.00/Şırnak/14.00/İzmir/15.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası, Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Kırşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Trabzon/Kırşehir/14.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)
10- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın kadınlar finalinde Amerikalı Madison Keys ile Belaruslu Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.
(Melbourne/11.30) (Fotoğraflı)
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